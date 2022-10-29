الرئيس السيسي لمستثمري «ابدأ»: مفيش بلد هيوفر الطاقة للمشروعات بسعر أقل من مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لـ الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة شركة «بولي سيرف» للأسمدة والكيماويات، خلال عرض مشروعات مستثمري مبادرة «ابدأ» في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلا له: «انت تفتكر حد هياخد طاقة أرخص من الطاقة اللي بتاخدها في مصر.. غاز أو كهرباء؟»، ليرد «الجبلي» عليه: «لأ مفيش».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات: «لو سعرت الكهرباء النهارده على التسعير الحقيقي ممكن يتضاعف الرقم اللي بيدفع دلوقتي 10 مرات، وده مش هيحصل.. ونحن حريصون على الاستقرار ».

وتابع الرئيس: «أتصور أن أي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، والتحدي بيولد فرصة مش عقبة زي ما الناس متصورة، والأزمة بتولد فرصة، لو احنا عندنا الإرادة والاستعداد».