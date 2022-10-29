الرئيس السيسي يستمع لشرح ممثلي الشركات عن مشروعاتهم مع مبادرة «ابدأ»

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح من بعض ممثلي الشركات عن مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، عبر الفيديوكونفرانس، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات.

تصنيع المحركات الكهربائية

تحدث المهندس حسام فريد حسانين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوايلر فريد حسنين للطلمبات»، عن الشراكة مع مبادرة «ابدأ»، وذلك في تصنيع المحركات الكهربائية من قدرات كيلووات إلا ربع إلى 540 كيلووات، والمرحلة الأولى التي يجرى افتتاحها هي تجميع المحركات وسباكة الأجزاء المعدنية وتشغيلها بمصانع العاشر من رمضان، ومن المستهدف في النصف الثاني من 2023 زيادة المكون المحلي ليصل إلى 70%.

إنتاج المواسير الصلبة الملحومة حلزونيا

وقال المهندس تامر صالح، العضو المنتدب بالشركة المصرية «كونكرد»، إنَّ الشركة تعمل على إنتاج المواسير الصلبة الملحومة حلزونيا، وتعد كونكرد هي أول شركة في مصر وأفريقيا نظرًا لأنَّها تعمل بأقطار كبير تصل لـ2 متر، وخط الإنتاج هو الأحدث عالميًا من ألمانيا ومعايير للجودة والقياسات العالمية.

إنتاج وسائل النقل الخفيف

وأوضح طارق حوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «حوا»، إن الشركة بها أكبر صرح لإنتاج وسائل النقل الخفيف بجميع أنواعه، سواء العادي أو الكهربائي، ويعتبر أكبر صرح في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 400 ألف متر بإجمالي استثمارات 2 مليار و750 مليون جنيه، ويخلق 1500 فرصة عمل مباشرة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.

تصنيع معدات محطات تنقية المياه والصرف الصحي

وأشار المهندس سيف الدين نبيل عيسى، العضو المنتدب لشركة «حسن علام القابضة»، أنَّ الشركة أطلقت مشروع «نوفا» للصناعات بالشراكة مع مبادرة «ابدأ» لتصنيع معدات محطات تنقية المياه والصرف الصحي، بدلًا من استيراد هذه المعدات بالكامل من الخارج، إذ جرى التعاقد على شراء ماكينات تعمل بالليزر متقدمة لأول مرة تستخدم في مصر.