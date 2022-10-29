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ضبط سائق يؤدي حركات استعراضية بسيارته في الجيزة: عرض نفسه وغيره للخطر

كتب:

محمد بركات
05:16 م | السبت 29 أكتوبر 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على سائق قاد سيارته ويؤدي حركات استعراضية بالجيزة، بعدما تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يظهر خلاله قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله قائد سيارة «ملاكي»، يؤدي حركات استعراضية بالسيارة قيادته، أثناء سيره بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، مُعرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها «مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة»، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات