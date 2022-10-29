القبض على مستريح في الدقهلية.. غسل 10 ملايين جنيه من أموال ضحاياه

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لغسله 10 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي.

وقال بيان للوزارة، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لممارسته نشاطاً احتيالياً.

المتهم توقف عن سداد أصول المبالغ

وثبت تلقي المتهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ثم توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

10 ملايين جنيه قيمة متحصلات النشاط الإجرامي

وففقًا لبيان الوزارة، بلغت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.