تفاصيل مشاركة هيفاء وهبي في حفل موسم الرياض

جاء اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن قوائم الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من إحياء حفل موسم الرياض الذي قدمته رفقة الفنانة اللبنانية إليسا.

هيفاء وهبي تتألق في موسم الرياض

هيفاء وهبي التي شدت لأول مرة في المملكة العربية السعودية لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير المتواجدة من أجل الاحتفال بها في الحفل الذي قدمت به مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها.

وقدمت أغنيات (واحشني، مخدتش بالي، مش قادرة أستنى، أهضم خبرية، نار الأشواق، فاكرني، يا ابن الحلال).

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قابلت زميلتها إليسا عقب فقرتها الغنائية وقامت باحتضانها ومشاركتها فى اللقاءات التليفزيونية التي أجريت فى الحفل رفقة سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

هيفاء وهبي: شكرا هيئة الترفيه

هيفاء وهبي فى كلماتها بعد الحفل، أعربت عن سعادتها وحماسها قائلة: «شو ما أحكي ما قادرة عبر قديش هالشعور حلو، وقد إيه هالشعور جواه أشواق كتير، بدي أشكر السبب اللي جمعنا الليلة، بدي أشكر هيئة الترفيه وروتانا ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لجمعنا الليلة معا، هالبلد الحلو يلي صاير عالمي من كل بلاد العالم يأتون إليه وإن شاء الله نقضي مع بعض وقت حلو».

يذكر أن حفلات موسم الرياض ما زالت تتوالى، حيث من المقرر أن يشدو الفنان عمرو دياب خلال الأيام المقبلة في حفل غنائي كبير.