«أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي يحقق 39 ألف جنيه في يوم واحد بدور العرض

لا زال فيلم «أشباح أوروبا» يحقق نجاحاً كبيراً في ظل منافسته مع الأفلام الأخرى الموجودة حالياً بدور العرض، حيث حقق أمس 39 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«أشباح أوروبا» في المركز الثاني

استطاع فيلم «أشباح أوروبا» أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، بعد تصدر فيلم «فضل ونعمة» من بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، المركز الأول، والذي حافظ عليه منذ طرحه بدور العرض، حيث أنه ينافس حالياً 5 أفلام أخرى.

«أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، والتي كانت انتهت من تصويره منذ سنوات، ولكن تأجل عرضه بسبب بعض المشكلات بينها وبين شركة الإنتاج، حتى استقرت الشركة على طرحه منذ حوالي شهر، وقد حقق نجاحاً كبيراً.

نشاط فني لـ هيفاء وهبي

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي لإصدار أغاني ألبومها الجديد بشكل منفرد، حيث أنها ستتبع خلال الفترة المقبلة سياسية الأغنية الواحدة، وتبعد عن فكرة طرح ألبوم كامل، وخاصة بعد نجاح أحدث أعمالها الغنائية « يا ولد» التي تصدرت الـ«تريند» على موقع يوتيوب.

وحققت أغنية «يا ولد» ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على يوتيوب، في أقل من 7 أيام، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على السوشيال ميديا.