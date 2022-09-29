فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي يحقق 107 آلاف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم «أشباح أوروبا» للفنانة هيفاء وهبي 107 آلاف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي

ويعد فيلم «أشباح أوروبا» بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

آخر عمل لـ هيفاء وهبي

كان آخر فيلم قدمت بطولته هيفاء وهبي عام 2014 بعنوان «حلاوة روح» وشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبدالله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

الأفلام المنافسة لـ«أشباح أوروبا»

وينافس فيلم أشباح أوروبا عددًا من الأفلام منها كيرة والجن بطولة كريم عبدالعزيز، فيلم بحبك لتامر حسني، فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبدالرحمن، وفيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس، فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، وفيلم عمهم بطولة محمد إمام، ومؤخراً تم طرح فيلم «خرجوا ولم يعودوا» في دور العرض.