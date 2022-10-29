السيسي للمشاركين بمعرض الصناعة الأول: «إذا كنتوا خايفين على البلد دي لازم تغنوا المصريين»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المصانع والشركات خلال جولته التفقدية للمعرض الدولي الأول للصناعة: «إحنا عندنا أحسن كالسيوم في بني سويف، تعالوا ونجري معاكوا وأي حاجة أنا افتتحتها زي الرمال السوداء، كل الناس مخلصة وبنشاور أننا مستعدين أننا نتحرك لقدام إذا كنتوا خايفين على البلد دي لازم تغنوا المصريين».

إنتاج الصاج البارد والملون

وقال مسؤول بإحدى شركات الحديد، إن شركته تعمل في مصر منذ ما يقرب من 150 عاما، إذ بدأوا في إنشاء مصانعهم العملاقة في عام 2000، ويقوموا بإنتاج الصاج البارد والملون.

وأضاف: «المنتج ده استاند وبنعمل منه مليون وربع ستاند في السنة وبيروح العالم كله».

وأوضح أحد الصناع، أن شركته تنتج أتوبيس صديق بالكامل للبيئة، كما لديهم غرفة للصناعة والتكنولوجيا والمعلومات من أجل إحداث التطوير في القطاع.

الاهتمام بالقطاع التصديري

وقال ممثلو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنهم يأملون في الاهتمام بالقطاع التصديري، إذ أن الهند تقوم بتصدير ما قيمته 170 مليار دولار سنويا، ويجب أن يكون هناك دعم قوي في مجال التصدير.

ورد عليه الرئيس السيسي بقوله: «الموضوع ده شغالين فيه من 5 سنين، وأنا منتبه جدا لأن ده ثروة لمن ليس لديه ثروة، وكمان مجال الـIT».