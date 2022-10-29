أستاذ اقتصاد: رسائل الرئيس السيسي بالملتقى الأول للصناعة مهمة للغاية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، ومشروعات مبادرة «ابدأ»، كانت في غاية الأهمية، ويجب الاستفادة منها، مشددة على ضرورة تكاتف كل الجهات لتوجيه الشباب إلى كيفية الإندماج مع عملية توطين الصناعة المصرية، والاستفادة القصوى منها.

القطاع الصناعي يملك إمكانات كبيرة

أضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار «DMC»، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن التسهيلات التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من المهندس محمد السويدي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الملتقى، وجرى الموافقة عليها، تنص على أن القطاع الصناعي، يمكن أن يقود النمو في مصر خلال الفترات المقبلة، موضحة أن القطاع الصناعي يملك إمكانات كبيرة، وهو ما تؤكده دراسات أجريت في مصر، من خلال اقتصاديين وطنيين.

تابعت «الحماقي»، أنه من الضروري الرجوع إلى الدراسات العلمية، في تحديد الصناعات ذات الجداول الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يوجد خرائط استثمارية لكل إقليم اقتصادي، لكن ينقصها دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، التي تتمكن في فترة قصيرة على الإنتاج القابل للتصدير، ويحل محل المنتج المستورد، وقادرة على رفع تنافسية المنتج الصناعي.

العمل على توطين الصناعة

أشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أنه من الضروري، تحمل جهات العمل المسؤليات المنوطة بها، والقدرة على التكاتف والتعاون من أجل تحقيق الأهداف الأساسية من المبادرات، موضحة أن وزارتي التجارة والصناعة في مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة، لابد لهم من بذل جهود كثيفة من أجل العمل على توطين الصناعة في مصر.