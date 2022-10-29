بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بـ«صحراوي البحيرة».. صور

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و6 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وحرر المحضر اللازم.

الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف ونقل المصابين والجثة إلى مستشفى أبو المطامير وجاري تحديد هوية المصابين وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأسفر حادث التصادم عن مصرع «مساعد قاسي علي»، 55 سنة، مقيم العامرية ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيب كل من: عهد جمال محمد، 18 سنة، طالبة، نورا السيد عمر، 40 سنة، ربة منزل، وردة هندي محمد، 33 سنة، ربة منزل، إسماعيل صبحي إبراهيم، 58 سنة، عامل، سمية محمد عامر، 60 سنة، ربة منزل، مصطفى عبدالعزيز عبد الجميد، 40 سنة، عامل، انتصار عبدالظاهرحافظ، 40 سنة، ربة منزل، عفاف عبدالظاهر حافظ 40 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمو مركز أبو المطامير ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.