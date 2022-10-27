خبير بالأمم المتحدة يكشف أسباب تغير المناخ.. أبرزها حرق الغابات

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، الخبير لدى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، إن هناك العديد من الأسباب وراء تغير المناخ.

أسباب تغير المناخ

وأوضح «طنطاوي» خلال فعالية استعدادات التضامن لاستضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27»، أن أسباب تغير المناخ، تتمثل فيما يلي:

- النشاطات البشرية وأهمها التصنيعية في الدول المتقدمة.

- أسباب فلكية وتجرى خلال آلاف السنين.

- أسباب طبيعية بسبب البراكين والتيارات البحرية وتأثيرها ضئيل.

- حرق الوقود الأحفوري.

- العمليات الزراعية.

- المخلفات الصلبة.

- حرق الغابات.

- القطع الجائر للغابات.

- الأراضي الرطبة.

- العمليات الصناعية.

سمير طنطاوي: تغير المناخ ظاهرة عالمية

وأشار عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، إلى أن تغير المناخ، ظاهرة عالمية ذات تأثيرات محلية، تكمن خطورتها في اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام، وتسبب ما يلي:

- زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي.

- ذوبان القطبين «ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات»، وغرق الدول الجزرية والدلتا.

- اختلال أنماط الأمطار «نوبات من الفيضان والجفاف».

- التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية، وزيادة احتياجاتها المائية.

- التأثير السلبي على الصحة العامة، وانتقال الأمراض الوبائية.

- التأثير السلبي على الثروة السمكية، وابيضاض الشعاب المرجانية.

- الآثار السلبية على السياحة والآثار.

ونوه الدكتور سمير طنطاوي، إلى أن التقييم التجميعي الرابع «ar4» للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، أكد ما يلي:

- التغيرات المناخية الناتجة عن الأنشطة البشرية حقيقة لا لبس فيها، ثبتت من خلال الرصد والقياسات لارتفاع درجة حرارة الأرض، وذوبان أجزاء من الغطاء الجليدي بالقارة القطبية وقمم الجبال الثلجية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة معدلات موجات شديدة الوطأة «الحارة والباردة والأعاصير المدارية»، والفيضانات والجفاف.

- يتوقع التقرير ارتفاع درجات الحرارة من 1,1 إلى 4.6 درجة مئوية، بحلول عام 2100.

- تتمثل التحديات الناتجة من التغيرات المناخية على ارتفاع مستوى سطح البحر.

- تأثر المحاصيل الزراعية.

- نقص الموارد المالية.

- التأثيرات الصحية.

- التأثيرات على السكان والسياحة.