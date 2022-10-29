فنادق شرم الشيخ تخصص مكانا لتسهيل عمل الشركات المنظمة لرحلات ضيوف مؤتمر المناخ

طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من فنادق شرم الشيخ التي تستضيف ضيوف مؤتمر المناخ «COP27» المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بضرورة توفير «كاونتر» -مكتبا مخصصا للاستقبال- بكل فندق لشركة السياحة التي ستنفذ البرامج السياحية لضيوف المؤتمر.

إستثناء الفنادق التى لا توجد بها حجوزات كبيرة

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة فنادق شرم الشيخ، أنه يستثنى من توفير «كاونتر» لشركة السياحة، الفنادق التى لديها حجوزات قليلة لضيوف مؤتمر المناخ في دورته الـ27 .

اشتراطات تأمين المنشآت الفندقية من أخطار الحريق

وفى سياق متصل قالت غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يجب على كافة الفنادق المشتركة فى المنظومة الإلكترونية الخاصة بكود الحريق، إدخال الرسومات والبيانات الخاصة بكل فندق وفقا لقائمة الفحص والتفتيش الخاصة بإشتراطات تأمين المنشآت الفندقية من أخطار الحريق، وذلك حرصا من الغرفة على سرعة فحص تلك البيانات من قبل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

المنظومة الإلكترونية الخاصة بكود الحريق

وأضافت الغرفة، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، للاستفادة من خبرات المركز فى إنشاء منظومة إلكترونية خاصة بكود الحريق، لافتة إلى ضرورة قيام كل فندق بالحصول على كلمة السر ولينك تشغيل المنظومة عبر البريد الإلكترونى للغرفة، مع موافاة الغرفة بإسم مستخدم هذا النظام ووظيفته ورقم التليفون والبريد الإلكترونى الخاص به وذلك حتى يتسنى له إدخال الرسومات والبيانات المطلوب إدراجها من كل فندق على البوابة فور الحصول عليها وذلك حرصًا من الغرفة على تأمين المنشآت الفندقية من أخطار الحريق و سرعة فحص البيانات المدرجة على المنظومة.