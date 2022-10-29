تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني في سلطنة عمان

بعد سنوات من الغياب، يعود الفنان تامر حسني للغناء من جديد في سلطنة عمان في حفل غنائي كبير يُقام في مدينة مسقط عاصمة السلطنة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عدة معلومات عن حفل تامر حسني.

تامر حسني يسافر لسلطنة عمان في شهر نوفمبر

- تامر حسني من المقرر أن يسافر لسلطنة عمان في العاشر من شهر نوفمبر.

- حفل تامر حسني سيقام فى الحادي عشر من نوفمبر.

- تفتح أبواب الحفل فى تمام الساعة الخامسة مساء.

- ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء.

- الحفل سيقام في شاطئ دوينز بجبل سيفة بمسقط.

- حجز تذاكر الحفل ستكون من خلال موقع إحدى الشركات العمانية.

تامر حسني يشدو مع عزيز مرقة

يذكر أن آخر حفلات الفنان تامر حسني في القاهرة كانت في أحد النوادي الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، حيث قدم حفلا غنائيا رفقة كل من أبيوسف ومحمود العسيلي وعزيز مرقة، وعقب الحفل نشر تامر حسني مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلا: «من أجمل حفلات السنة، شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهارده، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء أغنية ليه طلة الفنان أبيوسف والفنان عزيز مرقة، شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي: شهد، ديانا، سام، كيمي».

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني له حاليا في دور العرض فيلم بحبك الذي كان قد طرح في السينمات منذ أكثر من اربعة أشهر وحقق مردودا جيدا.