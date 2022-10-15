تامر حسني يدعم أبيوسف وعزيز مرقة: نجوم وأصوات واعدة

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره في ختام حفل مهرجان ميكس ميوزك المقام بأحد الأندية الخاصة بتقديم تريو غنائي جمعه بالرابر أبيوسف والفنان الأردني عزيز مرقة.

كان تامر كشف لجمهوره عن حبه ودعم لاثنين من الأصوات الشابة الذين شاركوا معه في الحفل، فأعلن عن صعود أبيوسف وعزيز مرقة، وقال عنهم في الحفل: «أصوات واعدة»، فرد عليه أبيوسف: «إنت نجم العالم».

تريو «ليه طلة» بين تامر وعزيز وأبيوسف

وخلال فقرته الغنائية أدى أغنية «ليه طلة»، إحدى أغنيات «تامر» الشهيرة والتي تدرب عليها الثلاثي قبل الحفل.

وسبق تامر في الحفل 3 فقرات بدأها الرابر أبيوسف وقدم فيها مجموعة من أغنياته الشهيرة، وأكلمها المطرب الأردني عزيز مرقة.

العسيلي يمازح جمهوره

أما الفقرة الثالثة، فقدمها الفنان محمود العسيلي الذي أشعل أجواء الحفل بأهم وأشهر أغنياته، منها «يا ناس وأنا زعلان وأنا ابن مصر وبنت اسمها ترتر».

ومازح العسيلي الجمهور حين قدم أغنية «انا مش زعلان»، حيث قال لجمهوره: «بتموتوا في النكد».

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني ومحمود العسيلي وعزيز مرقة وأبيوسف، التذاكر على 3 فئات، وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالآتي:-

الفئة الأولى بسعر 900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 750 جنيها

الفئة الثالثة بسعر 500 جنيه

يذكر أن مهرجان ميكس ميوزك كان قد شهد عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية منها حفل للفنان محمد شاهين والرابر شاهين واخرى للفنان محمد حماقي