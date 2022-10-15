أبيوسف بعد ختام مهرجان ميكس ميوزك: «تامر حسني نجم عبقري».. والأخير يرد

وجّه مطرب الراب أبيوسف، رسالة شكر إلى الفنان تامر حسني، وذلك بعد حفل ختام مهرجان ميكس ميوزك، الذي جمعهما سويًا مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير «إنستجرام»، ورد الأخير عليه عبر صفحته.

رسالة أبيوسف لـ تامر حسني

ونشر أبيوسف، مقاطع فيديوهات من الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور، وعلّق عليه عبر حسابه بـ«إنستجرام» موجهًا رسالة للنجم تامر حسني بقوله: «شكرًا ليك ولجمهورك العظيم، تواضع ونجومية وأنت عبقري وجدع، بشكرك جدًا».

تامر حسني يهنئ الرابر بدخول مجال التمثيل

ورد تامر حسني، على كلمات أبيوسف مهنئًا إياه بدخوله مجال التمثيل من خلال مسلسل عرض على إحدى المنصات الإلكترونية مؤخرًا قائلًا: حبيبي أبيوسف نورتني، ونورت الحفلة وشرفتني بجد، إنت فنان حقيقي ومبروك خطوة التمثيل ونجاحك الكبير فيه، ربنا يوفقك يا حبيبي إنت وكل فريق عملك الجميل.

حضور كبير في الحفل

وخلال الحفل فاجأ تامر حسني الحضور، بتقديمه تريو غنائي ثلاثي بينه والرابر أبيوسف، والأردني عزيز مرقة، حيث أعلن قبل صعودهما إلى المسرح، أنه سيقدم أصوات قوية وواعدة، واستقبلهما الجمهور بتصفيق حاد، ليرد عليه أبيوسف واصفًا إياه بأنه نجم العالم.