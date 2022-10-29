وزير التموين: تكليف «حماية المستهلك» بتلقي شكاوى التلاعب بالأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلا مستمرا مع كل المحافظين، بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها في الوزارة، في متابعة هذه المستهدفات.

وأضاف وزير التموين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار، وجرى تكليف جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى المستهلكين.

وشدد على أنه سيجر التحرك على الفور من قِبل الأجهزة المعنية للتصدي لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أي ممارسات غير سليمة.

وأكد وزير التموين، أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وترتب الوزارة أيضًا مع المصانع المُنتجة، لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، كما تراقب في الوقت ذاته، الأسواق، حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.