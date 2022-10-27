كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك في حالة التلاعب بالأسعار

حذر جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، التجار، من ارتكاب أي مخالفات أو التلاعب في الأسعار، إذ يجري الجهاز حملات رقابية على الأسواق للتصدي للغش التجاري، مشددًا على أن من يفعل ذلك سيجري تحرير محضر ضده فورًا وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن للمواطنين، الإبلاغ عن التجار المخالفين من خلال عدة طرق، أوضحها جهاز حماية المستهلك في بيان له، إذ أشار إلى وجود سيارات الضبطية القضائية للجهاز لمتابعة توافر السلع، وعدم المبالغة في الأسعار من قبل التجار في العديد من الأماكن.

طرق الإبلاغ عن التجار المخالفين

ويمكن تقديم شكوى ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع والمنتجات المختلفة، عن طريق إحدى الطرق الآتية:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار الـ24 ساعة، من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم «واتساب» 01281661880 أو رقم «واتساب» للمحافظات 01030000602.

- تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على «فيس بوك».

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

- التواصل مع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الاتصال بالخط الساخن الثابت على رقم 16528.

- تقديم بلاغ عن التجار المخالفين من خلال التواصل مع وزارة التموين على الرقم 16528.