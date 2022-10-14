حماية المستهلك: ضبط كيان وهمى يستغل اسم شركة تسوق إلكتروني شهيرة

شنّ جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مخزن غير مرخص بإحدى مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة تجارة إلكترونية، مُضللاً جمهور المستهلكين في التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.

تضليل المستهلكين بالمنتجات

وأشار جهاز حماية المستهلك في بيان صحفي، إلى أن التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز كشفت وجود كيان وهمي يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعي مقلداً بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية.

وعلى الفور توجهت حملة من أعضاء الجهاز من خلال إدارة الرقابة على الأسواق، للمخزن وبتفتيشه عُثر على كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين.

ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في انتحال اسم الشركة

وقال الجهاز إن الحملة عثرت على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في انتحال اسم الشركة «دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية».

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح الجهاز أنه بمراجعة الشركة الأصلية نفت أي صلة لها بهذا الكيان وقام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضرا بالواقعة وإثبات المخالفات التي نُسبت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / وقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

التصدي بقوة للكيانات الوهمية المقلدة

ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكتروني أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها لافتا إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الاقتصاد القومي.