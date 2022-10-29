انطلاق ماراثون دراجات نصر أكتوبر بمشاركة 500 متسابق

انطلق اليوم، ماراثون دراجات نصر أكتوبر لجميع أفراد الأسرة من سكان مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الذي يعد أول ماراثون دراجات بالمدينة، ونظمه مجلس أمناء المدينة، بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بشعار «أكتوبر.. روح النصر والبناء»، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتحاد المصري للدارجات.

أبناء الشهداء يشاركون بالماراثون

وشارك بالماراثون ما يقرب من 500 متسابق من مختلف الفئات العمرية منهم 80 من لاعبي الاتحاد المصري للدراجات، وعدد من أبناء الشهداء، وذلك ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تهدف من خلال رعايتها لهذا الماراثون وغيره من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة إلى تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري وتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية المتنوعة ببلدهم وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم، إذ جرى تزويد الماراثون بالمواد الدعائية والنشرات السياحية عن الأماكن الأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبها، أشارت شيماء بدوي عضو بمكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالجيزة إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتقديم الجوائز وشهادات التقدير والهدايا التذكارية للفائزين في الماراثون، كما كرمت عددا من أسر الشهداء عرفانا وتقديرا بالدور الذي بذلوه من أجل بلدنا الحبيب.

مشاركة ذوي الهمم في الفعاليات

كما شارك عدد من ذوي الهمم في فعاليات الماراثون، إذ أُقيمت على هامشه مباراة الكرة الطائرة جلوس بين فريق الأكاديمية الرياضية بالملاعب المفتوحة وفريق السلام واللذين يعدان من الفرق التي تشارك في البطولات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم.