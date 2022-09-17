الاتحاد المصري لكرة اليد: البنية التحتية الرياضية لدينا متميزة عالميا

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إن استضافة مصر لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الأولى، جاءت نتاج مجهود مشكور من قبل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي دائما ما يميز مصر باستضافة مثل تلك اللقاءات المهمة.

استقبال وتنظيم أي بطولة عالمية

وأضاف «الأمين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر بات لديها حاليا بنية تحتية رياضية متميزة عالميا، ما أعطى الاتحاد القدرة على تنظيم أي بطولة وغيرها من النشاطات الأخرى.

6 دول ستشارك في تلك البطولة

واستطرد: «فيه 6 دول ستشارك في تلك البطولة وهم الهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي، ومنتخبنا لأول مرة هيشارك، ونطمع أن يكون للمنتخب المصري دور قائد وأساسي ونحقق ميدالية في بطولة العالم المقبلة والتي ستجرى على أرض مصر».

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية لاستضافة البطولة المقبلة، «إحنا مهتمين جدا باللاعبين وبتدريبهم، ونتمنى من الله أن يكلل الجهد المبذول بالنجاح والتوفيق».

وتابع: «بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد فهناك أعداد كبرى من لاعبي الكراسي المتحركة، وبدأنا في عملية الانتقاء لأن لكرة اليد مهارات خاصة، وحددنا عدد وفضلنا مستمرين في التدريب، واللعبة في الملعب بنلعب لعبة رباعية بـ10 لاعبين وبنتين، والمنتخب الوطني منوع بين الذكور والإناث».