«التنشيط السياحي»: حملة ترويجية في 4 دول أوروبية.. ونسعى لاستغلال شتاء مصر الدافئ

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الدولة المصرية تعمل في اتجاه تنشيط السياحة وتطوير المنتجات السياحية في مصر، إذ أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

أهمية السياحة تزداد كل يوم

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «أهمية السياحة تزداد كل يوم، والدولة المصرية تدرك هذا الأمر، وبدءًا من العام الماضي تم تنفيذ فعاليتين مهمتين جدا وهما موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش في الأقصر، إذ لفتا نظر العالم إلى إمكانيات مصر لتنظيم مثل هذه الفعاليات».

شركات مصرية خاصة نظمت الفعاليات العالمية

وتابع: «تنظم شركات خاصة مصرية الفعاليات ولما وجدت بيوت الأزياء العالمية هذا التنظيم الرائع بالخلفية التاريخية والأثرية غير الموجودة في العالم بدأت تتواصل مع الدولة المصرية لتنظيم فعاليات مهمة، وكان لدينا مؤتمر صحفي لعرض دولي وهو ديزني على الجليد، وفعاليات فنية كثيرة، وذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة السياحة وتنشيط السياحة عن طريق إقامة الفعاليات وتحفيز شركات القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الفعاليات لدعمها وتقديم كل المعونة والرعاية لها».

وواصل: «نعمل على استغلال موسم الشتاء في مصر، وتوجهنا بحملة دولية في 4 دول أوروبية رئيسة وهي ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، وفرنسا لترويج السياحة في مصر، خلال فصل الشتاء، والدعوة إلى قضاء فترات أطول في مصر، لأن الشتاء في أوروبا يكون قاسيًا، بعكس مصر الذي يكون فيها الجوء دافئا، كما أن تكلفة المعيشة في مصر أقل بكثير من كل دول أوروبا».