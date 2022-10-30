وكيل لجنة الإعلام بالنواب: «القاهرة الإخبارية» قاطرة إعلامية بالجمهورية الجديدة

ثمن الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب المجهودات الإعلامية التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما إعلان إطلاق قناة القاهرة الإخبارية الإقليمية، لتصبح قاطرة إعلام الجمهورية الجديدة.

عوامل نجاح القناة

وأوضح نادر مصطفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عوامل نجاح القناة تتوقف على المصداقية والشفافية في التعامل مع كافة الموضوعات المطروحة خلال برامجها، فضلا عن التزامها بمواثيق الشرف الإعلامي التي من شأنها الحيادية وعدم المبالغة التهويل في كافة الموضوعات.

تسليط الضوء على السياسة الخارجية

وتطرق وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب للحديث عن أولى أولويات عمل القناة خلال المرحلة المقبلة، وأهمها تسليط الأضواء على السياسة الخارجية للقيادة السياسية وإظهار مجهودات الدولة المصرية في تكوين علاقات خارجية مع مختلف دول العالم.

واختتم وكيل لجنة الإعلام حديثه معربا عن تفاؤله بنجاح قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة قائلا: «الطاقم البشري للقناة يتمتع بكفاءة ومهارة ستمكنه من تعزيز الريادة الإعلامية المصرية».