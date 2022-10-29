أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات.. متفاوتة الشدة بنسبة 30%

يبحث المواطنون عن أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على مختلف المحافظات وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار وجاء ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات الشمالية ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، العلمين، مطروح والسلوم» تتعرض لسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم مع تكون الشبورة المائية.

سقوط أمطار غدًا في المحافظات الشمالية الشرقية

فيما تتعرض المحافظات الشمالية الشرقية «رفح، بورسعيد» وكذلك جنوب سيناء إلى سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% وطقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

وتنعدم سقوط الأمطار على محافظات الوجه القبلي «قنا، الفيوم، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء والبحر الأحمر» إذ تتعرض لطقس غائم جزئيًا مع نشاط لحركة الرياح.

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى بمحافظتي «الأقصر، وأسوان» إذ سجلتا 32 درجة مئوية وبلغت أقل درجة حرارة للعظمى بمحافظة كاترين إذ سجلت 22 درجة مئوية.