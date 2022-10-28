أماكن سقوط الأمطار غدا.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس السبت

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وأبرز أماكن سقوط الأمطار غدا السبت الموافق 29 أكتوبر، لافتة في بيان لها إلى أن طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا السبت وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، الصادر عن الهيئة منذ قليل.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى و30% على الوجه البحري، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس غدًا سيكون غائما جزئيا على مختلف المناطق، مع شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا على أن يكون الطقس لطيف إلى مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 26 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 27 - 20

مطروح 25- 16

السلوم 24 - 16

سيوة 27- 14

العريش 27 - 20

رفح 26 - 19

الطور 28- 21

كاترين 22- 13

رأس سدر 27- 19

نخل 26- 15

طابا 27- 20

نويبع 29- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 17

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 32- 19

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 16

أبو سمبل 30- 20

أبو رماد 30 - 23

رأس حدربة 27 - 24