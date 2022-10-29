افتتاح أسبوع التراث النوبي بمركز «البيت الغربي» في الشارقة بالإمارات

افتتح، مساء أمس بمركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بإمارة الشارقة، أسبوع التراث النوبي بجمهورية مصر العربية، ضمن برنامج موسم أسابيع التراث العالمي.

وانطلق حفل الافتتاح مع فرقة منيب التراثية الذين قدموا فقرات فنية غنائية وموسيقية وراقصة للحضور الكبير الذي جاء خصيصًا لمتابعة أحداث أسبوع التراث النوبي، وتعرفوا على جانب مهم يؤكد التنوع والثراء الثقافي الذي تحتضنه جمهورية مصر العربية التي تجمع تحت رايتها ثقافات وأعراق مختلفة.

رئيس معهد الشارقة: نستضيف مصر للمرة الثانية في أسابيع التراث

ومن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث في تصريحات خاصة، أن برنامج أسابيع التراث الثقافية العالمي يهدف الى التعريف بالثقافات المختلفة بين الشعوب، موضحًا أن هذه الاستضافة الثانية لجمهورية مصر العربية التي كانت من أوائل الدول التي افتتحت برنامج الأسابيع التراثية العالمية، مؤكدًا أهمية هذا الأسبوع لما يحمله من خصوصية مميزة يتميز بها أهل النوبة في مصر، الذين يمتازون أيضًا بأنهم كانت لهم علاقات قديمة مع شبه الجزيرة العربية.

فن النوبان الشعبي ينتشر في الإمارات

وعلى صعيد التأثير والتأثر بين الحضارات، أشار «المسلم» إلى وجود تأثير واضح للحضارة النوبية، خاصة على المستوى الفني، منوهًا لوجود فن شعبي في الامارات ودول الخليج اسمه فن النوبان، وهو فن نوبي يؤدى باستخدام آلة الطنبورة، بالإضافة إلى وجود عائلات نوبية في الإمارات ودول الخليج.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس معهد الشارقة للتراث أن التراث النوبي تراث غني وفيه الكثير من المميزات، التي تغري الجمهور بالاطلاع عليه.