المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: منتدى الاتصال الحكومي منصة لكل وفود العالم

قال طارق سعيد علاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة أصبح اليوم منصة عالمية يجتمع فيها وفود كافة دول العالم لطرح القضايا التي تشغل بال العالم أجمع.

علاي: تباحثنا حول قضايا المناخ واحترام الثقافات

وأضاف «علاي»، خلال تقرير مصور لبرنامج «اليوم» من الشارقة، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال فعاليات المنتدى جرى طرح العديد من الموضوعات والتحديات والحلول الخاصة بالتحديات الاقتصادية وتغيرات المناخ، بخلاف العديد من القضايا الأخرى التي تهتم بها دول العالم كاحترام الثقافات.

علاي: تناولنا الدراما العربية ودورها في إرسال رسائل حكومية

واستطرد: «تباحثنا كذلك حول قضايا عديدة كاحترام الثقافات المخالفة لنا، والدراما العربية ودورها في إرسال رسائل حكومية، وتم الخروج بالكثير من التوصيات عبر ذلك المنتدى، منها التأكيد على خصوصية واحترام الثقافات الأخرى، وتأسيس شبكة اتصال اقتصادي، والعديد من التوصيات الأخرى».

وأوضح أن المنتدى جرى تنظيمه للاستفادة من الاتصال الحكومي بالحكومات المختلفة، مع صناعة حلقة تواصل مع وسائل الإعلام وحكومات العالم كافة

وافتتح الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، فعاليات الدورة الـ11 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً، تحت شعار "تحديات وحلول".