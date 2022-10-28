معهد تراث الشارقة ينظم أسبوعًا للتراث النوبي المصري ضمن احتفالات 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

تنطلق مساء اليوم بإمارة الشارقة فعاليات اسبوع التراث النوبي في جمهورية مصر العربية والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتى ١ نوڤمبر الجاري وذلك في اطار الاحتفالات بين البلدين بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الاماراتية.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الاسبوع النوبي في الشارقة مساء اليوم الجمعة في تمام الخامسة م بمركز فعاليات التراث الثقافي (البيت الغربي) بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وممثلي جمهورية مصر العربية في الامارات ووسائل الاعلام المتنوعة. وتتضمن الفعالية عروض فنية وفلكلورية للتعريف بالثقافة النوبية في مصر وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من العارضين الذين سيقدمون جوانب متعددة من تراث النوبيين المميز من عروض فنية ومعارض: المنتجات الحرفية النوبية- عروض الفرقة التراثية النوبية- المطبخ النوبي- مقتنيات النوبة القديمة- معرض صور النوبة- الحرف التقليدية النوبية.

فرقة منيب التراثية

وفي الجانب الفني ستشارك فرقة منيب التراثية ضمن فعاليات اسبوع التراث النوبي بالشارقة بتقديم لوحات فنية واغنيات من التراث النوبي للفنان الراحل احمد منيب الذي يعد احد رموز الاغنية النوبية وكذلك اغنيات اخرى تعبر عن الجانب الفني للحضارة النوبية، وقال فتحي منيب ان الفرقة تشارك بهدف المساعدة في صون التراث الغير مادي والمحافظة عليه وهذا ما يقوم به معهد الشارقة للتراث من خلال برنامج الاسابيع التراثية الثقافية العالمية.ويأتي اسبوع التراث النوبي ضمن برنامج اسابيع التراث الثقافي العالمي في الشارقة الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ليؤكد على ترابط العلاقات بين مصر و دولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً متفرداً في تناغم الثقافات وتكامل الحضارات.