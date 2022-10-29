«السبكي» يحتفل بتخطي البرومو الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح 8 ملايين مشاهدة 

احتفل المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتخطي البرومو الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح، 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

طرح الفيلم بدور السينما 3 نوفمبر

ونشر أحمد السبكي، البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه: «الإعلان الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح يتخطى 8 ملايين مشاهدة، ومن المقرر طرح الفيلم 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

فيلم تحت تهديد السلاح

ومن المقرر طرح فيلم «تحت تهديد السلاح» في مصر وعدد من الدول العربية، 3 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا.