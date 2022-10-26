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ضبط 55 طن مواد كيماوية مغشوشة في حملة على مصانع مخالفة بالجيزة

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
حملات أمنية على المصانع- صورة أرشيفية

حملات أمنية على المصانع- صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

أولًا: في مجال البيئة

تمكنت حملات الشرطة من ضبط 2 قضية «مصنعين دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 55 طن مواد كيميائية، و28,5 مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية» مجهولة المصدر دون بيانات، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية.

ثانيًا: في مجال المواد الغذائية

ضبطت الأجهزة الأمنية عدد 4 مصانع دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 20,5 طن و38500 قطعة مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية، مجهولة المصدر ودون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول، دون موافقات بيئية، ومخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات