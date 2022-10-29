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عضو مبادرة ابدأ: نسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين

كتب:

محمد متولي
08:53 م | السبت 29 أكتوبر 2022
مبادرة ابدأ

مبادرة ابدأ

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ، إن المبادرة جاءت ضمن مشروعات حياة كريمة، وتهدف إلى توطين الصناعات المصرية، وتقليل الاستيراد من أجل توفير فرص العمل لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، كما وتهدف كذلك إلى توطين الصناعات المحلية الجديدة في مصر، والمساعدة في تشغيل الشباب وتقليل البطالة وتوفير فرص عمل لائقة وجيدة لهم.

عمر: المستثمرون واجهوا مشكلات تخص الإجراءات الحكومية

وأضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة عملت في تواصلها مع المستثمرين لمعرفة مشكلاتهم الإجرائية الخاصة بالحكومة المصرية، «كانوا بيواجهوا مشكلات إجرائية تخص الإجراءات الحكومية، بيقدموا طلبات ومش بتخلص أو تأخر خروج الموافقات».

عمر: مجلس الوزراء يتعاون معنا في تذليل العقبات

واستطرد: «لما جمعنا المشاكل اللي من النوع ده قدرنا نبدأ نوجهها بشكل جماعي على غرفة عمليات رئاسة الوزراء علشان نبدأ نحلها ونتحرك فيها، وهي مشاكل سهلة التعامل معاها لأن رئاسة الوزراء داعمة للمبادرة، ولكن ما زالت مثل تلك الإجراءات موقفة مصانع على الأرض، وكان لازم ده يتحل بشكل فوري وموضوعي».

وأوضح أنه بالنسبة للحماية المدنية فناقشت المبادرة مع أصحاب المشروعات المختلفة إمكانية التطبيق المرحلي فيما يخص الحماية المدنية، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، «بنطلب منهم يطبقوا الحماية المدنية على مراحل، وبنفهمهم إيه المراحل وازاي يطبقها وإيه أهميتها علشان ميخسرش».

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