بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادثي طرق متفرقين بمحافظة البحيرة اليوم وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات التابع لها الحادث لتلقي العلاج اللازم، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حادث بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بمركز إيتاي البارود

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي مما أدى إلى إصابة شخصين وهما «محمد. ع. غ»، 56 سنة، مقيم شبراخيت، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي في الرأس، و«تامر. م. م»، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل

فيما وقع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بالطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى أبو حمص العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، بالفحص تبين إصابة كل من «جمعة أحمد محمد، 69 سنة، حمادة خميس علي، 22 سنة، محمد عبدالعزيز عطية، 57 سنة، جميعهم مقيمو مركز أبو حمص ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.