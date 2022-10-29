«سلوى»: «تكافل وكرامة حاميني ولو رجع بيّا الزمن هخلف 2 بس»

«باخد فلوسى وأولادى مابيدفعوش فلوس مدارس، برنامج تكافل وكرامة شال عنّنا كتير»، كلمات بسيطة بدأت بها سلوى صابر البالغة من العمر 37 سنة، حديثها لـ«الوطن» عن تفاصيل استفادتها من برامج الحماية الاجتماعية، لتؤكد الأم الثلاثينية أن لديها 4 أبناء جميعهم فى التعليم بالمجان.

وتتابع «سلوى»، واحدة من سكان مركز أخميم بمحافظة سوهاج: «زوجى أرزقى ومعاش تكافل وكرامة بادفع منه الكهرباء ومصاريف الأربع عيال، بنتين وولدين، وكمان أخدت 100 جنيه زيادة على التموين»، مشيرة إلى أن الرائدة الريفية تمر عليها كل أسبوع لمعرفة أى مشكلة تواجهها، والعمل على حلها، كما توجّهها بأساليب التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع أبنائها، قائلة: «لو رجع بى الزمن هاخلف اتنين بس، واللى باقسمه على 4 عيال كان زمانى باقسمه على اتنين».

لم تكتفِ سلوى بالحصول على الدعم النقدى فقط، لكنها كانت إحدى الأوائل اللاتى يحرصن على حضور الندوات التوعوية حول أضرار ختان الإناث، وأضرار زواج الفتيات قبل 18 سنة، والندوات الخاصة بالتربية الإيجابية الصحيحة للأبناء، وكذلك الندوات الخاصة بمشروعات 2 كفاية، وكيفية الحفاظ على الأسرة.

وقالت بسمة عبدالجواد، إحدى الرائدات المجتمعيات، إنها تمر على المستفيدات من «تكافل وكرامة» بشكل شبه دورى لتوعيتهن بأضرار ختان الإناث، وأهمية الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط حتى يحصل أطفالهن على التعليم الكافى، وفائدة الاكتفاء بطفلين فقط على صحة الأم والطفل معاً، قائلة: «باحاول أقنعهم مرة واتنين».