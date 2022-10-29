«عفاف»: «أنا وستات مطوبس بنشتغل ونكسب من عمل إيدينا»

بأصابع محترفة، وفى دقائق معدودة، تقوم «عفاف» إحدى مستفيدات «تكافل وكرامة»، ذات الـ45 عاماً بعمل ضفائر من خوص النخيل وقص الجلود، كبداية لصنع «الشنط الخوص والقفة»، لتروى أن معظم سيدات قرية الجزيرة الخضراء، إحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، يعملن بمشروعات الخوص.

وتروى «عفاف»، التى تعد ضمن ٢٠٠ متدربة استفدن من برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى داخل محافظة كفر الشيخ واستهدف مستفيدى «تكافل وكرامة»، أن برنامج «فرصة» ساعدها فى الحصول على أصول إنتاجية لمواصلة العمل بمشروعها، وتدريبها وتنمية مهاراتها، قائلة: «القفة ممكن تاخد منى يومين تلاتة شغل، وبعدين التاجر يشتريها منى ومن معظم ستات القرية اللى بيشتغلوا ويكسبوا كويس من شغل إيدهم».

وتتابع السيدة الأربعينية: «اتعلمنا نعمل شنط خوص ونقص الجلد ونعمل غُرز وضفاير، وبنشارك فى معارض الأسر المنتجة زى ديارنا»، لافتة إلى أنها تبيع الشنطة الواحدة بـ150 جنيهاً، مما يحقق لها مكسباً جيداً.

ويقوم برنامج فرصة الذى أطلقته وزارة التضامن على الاستثمار فى الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول فى الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدى من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادى عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار فى الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.