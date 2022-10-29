اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «ابدأ» انطلاقة «صنع في مصر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

الرئيس يدشن 64 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية ابدأ في افتتاح الملتقى الأول للصناعة

السيسي للمصنعين: ابدأوا والدولة معكم.. وتحية للقطاع الخاص على زيادة أجور العمالة 300 جنيه

منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين لمدة 3 أشهر.. و«مفيش بلد هيوفر الطاقة للمشروعات بسعر أقل من مصر»

ننفق تريليون جنيه على «حياة كريمة» وأطالب البنوك بالجدية مع متطلبات الصناعة

مجتمع الأعمال والاستثمار.. «السويدى»: «مرونة سعر الصرف منحت مصانعنا تسهيلات فى الإنتاج»

«السلموني»: الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلا.. وزيادة استثمارات الصوامع الحديثة قريبا

«المرشدي»: تعميق التصنيع والاعتماد على المكون المحلي مطلوب

«السيسي»: حريصون على تطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية

الرئيس: نملك فرص استثمارية بمنطقة قناة السويس.. و«بن قاسم»: نتطلع لتعظيم الشراكة بين البلدين

«مدبولي»: لن نسمح بالمبالغة في الأسعار ونضخ مزيدا من السلع

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

الرئيس يصدق على منح نوط الواجب العسكري لأوائل الخريجين

التضامن»: زيادة المعاشات 152% لتحسين معيشة كبار السن.. والدعم يصل لـ5 ملايين أسرة

العمالة غير المنتظمة: مبادرة لتشغيل 30 ألفا وتنفيذ 20 ألفا و856 وحدة سكنية بالمحافظات

قروض حسنة لتمويل مشروعات صغيرة للشباب في قرى المبادرة الرئاسية ببني سويف

القليوبية: 1000 مستفيد من قوافل «ستر وعافية 2» وتوزيع مساعدات وكسوة شتاء

«القاهرة الإخبارية».. جاهزون

وضع لمسات أخيرة للبث الرسمي.. و«الطاهري» يعلن أبرز قيادات قطاع أخبار «المتحدة»

حازم طه: القناة تضم كفاءات إعلامية تبشر بانطلاقة قوية تليق بمصر

الصفحة الثانية

ملتقى الصناعة.. «ضربة البداية»

السيسي لـ«المصنعين»: ابدأوا والدولة معكم.. وأمامنا فرصة لتحويل التحديات إلى فرص.. وهدفنا تشجيعكم

الرئيس: تحية للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور.. ولـ «مستثمري ابدأ»: مستعدون للشراكة معكم علشان نطمنكم

ممثلو الشركات: مبادرة «ابدأ» سهلت الترخيص وتسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين

«اتحاد الصناعات»: نتحمل المسئولية مع الحكومة ونرفع زيادة الأجور الاستثنائية أكثر من 300 جنيه

«السويدي»: أحب أن أتذكر كنا فين وبقينا فين.. ومرونة سعر الصرف منحتنا الارتياح في العمل

الصفحة الثالثة

رجال أعمال: الصناعة قاطرة التنمية.. والدعم الرئاسي بداية مرحلة جديدة للنهوض بها

«السلموني»: الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلا.. وزيادة استثمارات الصوامع الحديثة قريبا لزيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل استيراده

المرشدي: تعميق التصنيع والاعتماد على المكون المحلي مطلوب بقوة ونحتاج إلى التركيز على الإنتاج

خبراء اقتصاد: حل مشاكل المصنعين أولوية.. والرخصة الذهبية ستحدث طفرة

رئيس صناعة النواب: مبادرة «ابدأ» توفر استثمارات بـ200 مليار جنيه و150 ألف فرصة عمل

وكيل «اتحاد الصناعات»: الاهتمام بالتعليم الفني يوفر عمالة متطورة للتوسع الصناعي

الصفحة الرابعة

برامج الحماية.. دعم وتمكين للمصريين

«التضامن»: زيادة المعاشات 152% لتحسين معيشة كبار السن.. والدعم يصل لـ5 ملايين أسرة

دعم العمالة غير المنتظمة باستهداف 30 ألفا بـ16 محافظة

سلوى: «تكافل وكرامة حاميني ولو رجع بيا الزمن هخلف 2 بس»

عفاف: «أنا وستات مطوبس بنشتغل ونكسب من عمل إيدينا»

الصفحة الخامسة

قرارات شجاعة لـ «المركزي» برفع الفائدة وإلغاء «الاعتمادات المستندية».. ومصرفيون: تدعم الاقتصاد

«الإتربي وصبحي» يشهدان توقيع بروتوكول لبناء قدرات الشباب

المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية قبل مؤتمرCOP27

بنك QNB يدبر تسهيلا ائتمانيا لشراء الطاقة الشمسية

«المختبر» تعلن تخريج الدفعة الثالثة من برنامجها التدريبي المهني

استثمارات بملايين الدولارات.. «إن درايف» تحتفل بمرور عامين على نجاحاتها في مصر

الصفحة السادسة

التحالف الوطني ينهض بالريف «إيد بإيد» مع حياة كريمة

قروض حسنة لمشروعات صغيرة في قرى بني سويف

«حسيب»: الحياة عادت لمشروعي.. و«نوران»: أصرف على نفسي وحسنت دخل أسرتي من خلال المشروع

1000 مستفيد من «ستر وعافية» بالقليوبية: مساعدات.. وكرنفال للأطفال

وخدمات طبية ومعيشية للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

«عباس»: وزعت سلعا بالمجان.. و«سعدية»: حصلنا على كسوة الشتاء

شباب «التحالف» بكفر الشيخ: القوافل والتنمية غيرت وجه القرى

خالد منتصر يكتب: موهوبة في تبديد الموهبة

د. محمود خليل يكتب: قيراط حظ ولا فدان شطارة

الصفحة السابعة

خبير استزراع سمكي: نحتاج للتحسين الوراثي لسمكة البلطي وإنتاج سلالات مقاومة للتغيرات المناخية

يوسف العبد: إقبال عاملي على أسماك بحيرة البردويل.. والمشروعات القومية ساهمت في تقليل الاستيراد

7.3 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن

ارتفاع أسعار السكر يسبب أزمة في إنتاج النحل.. والمنتجون: نحتاج 30 ألف طن لتغذيته خلال فصل الشتاء

خبير اقتصادي: التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يقلل الضغط على العملة الصعبة

أحمد سلطان: الاقتصاد الأزرق وخارطة طريق لاقتصاد مستدام

الصفحة الثامنة

«المتحدة» تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق «القاهرة الإخبارية».. و«الطاهري» يعلن أبرز قيادات قطاع القنوات الإخبارية

موهوب رفيق: تغطية مؤتمر المناخ التحدي الأكبر أمام القناة الوليدة

إعلامي جزائري: متعطشون لكل ما هو مصري.. ونتمنى أن تكون «القناة» قبلة للمشاهد العربي

«شيماء» تعيد إحياء التاريخ بحقائب وإكسسوارات مستوحاة من الحضارات القديمة

«كعبة وسبايدرمان».. تورتة «رانيا» على حسب ذوقك