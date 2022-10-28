اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الصناعة.. عهد جديد بدعم رئاسي

تقرأ في جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

-الصناعة.. عهد جديد بدعم رئاسي

-اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي

-الملتقى يشهد تدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.. رجال الصناعة: الملتقى خارطة طريق للاقتصاد وخطوة مهمة لزيادة الإنتاج.. و«التصدير» على رأس الأولويات ونستهدف مضاعفته

-سهر الدماطي: مطلوب إزالة معوقات الاستثمار.. والرخصة الذهبية دعم قوي لقطاع الصناعة والمشروعات وتساعد في تمكين القطاع الخاص

-رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الإصلاح الإداري «مربط الفرص» لنهضة الصناعة.. والوضع الحالي هو الأنسب للانطلاقة

-«السيسي» يتفقد «مدينة السيارات» ويوجه بتزويدها بكل المرافق وتعزيز نظام الأمان بها

-«راضي»: الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة.. وطالب بالعمل على تلبية احتياجات المترددين عليها

-«التحالف الوطني»: تجهيز 120 «عريسا وعروسة» في 4 محافظات

-«ميلوني» تشارك في «قمة المناخ»: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر

-المبادرة الرئاسية.. خارطة طريق جديدة للنشء وذوي الهمم

-حياة جديدة لأطفال القرى في الريف «قبلي وبحري» عنوانها «ثقافة وتعليم وترفيه»

-تدشين مدارس جديدة بالمحافظات.. وقوافل طبية وأجهزة تعويضية لأطفال «القدرات الخاصة»

-أهالي «المراشدة» في قنا: «كتابك» شعاع نور لإعادة الثقافة ونشر الوعي

-مساحة وطن على TWITTER SPACES

-«الوطن» تطلق أكبر ندوة لمناقشة مكاسب المؤتمر الاقتصادي وإجراءات الحماية

-خبراء: مصر تصمد أمام الأزمات بفضل برنامج الإصلاح.. والحماية الاجتماعية أول مكاسب المؤتمر

-عضو «التنسيقية»: «حزمة الحماية» متكاملة سواء للمعاشات أو العاملين بالقطاع العام

-«حافظ»: الحكومة حريصة على تحويل التوصيات إلى واقع.. و«المصرفي» شريان الحياة الاقتصادية

-بدء العد التنازلي لانطلاق «القناة»

-أحمد فؤاد سليم «الصوت الرسمي».. وكيل «إعلام النواب»: نقلة في الحفاظ على وعي الموطن.. و«المتحدة» تلعب دورا في تطويره

-وداعا بهاء طاهر

-آن للروائي الكبير أن يستقر في «واحة الغروب»: «والله فراق الحبايب مر يوجعني»

الصفحة الثانية

-«تنسيقية الأحزاب»: الاستماع لمطالب المواطنين وحلها على مائدة «الحوار الوطني»

-«المالية»: مصر تشهد واقعا أكثر جذبا لشركاء التنمية

-تعاون «مصري – سعودي» في تموين الطائرات وتجارة زيوت التشحيم

-معاناة تاريخية.. أوروبا تحت رحمة التضخم وأسعار الطاقة

-«الداخلية»: مد مبادرة «كلنا واحد» حنى نهاية نوفمبر

-قفزة في الصادرات الزراعية – إنفوجراف

-متطوعون يحتلفون بأعياد ميلاد مرضى السرطان: جبرنا بخاطرهم

-«محمود» يساند غير القادرين: صيانة الأجهزة مجانا

الصفحة الثالثة

-حياة كريمة.. بناء جيل جديد

-قوافل طبية وأجهزة تعويضية وتصميمات للمباني تراعي مطالب «ذوي الهمم»

-«المبادرة» شريان حياة للأطفال: ثقافة.. تعليم.. تنمية

-أهالي «المراشدة»: «كتابك».. شعاع نور لنشر الوعي في القرى

الصفحة الرابعة

-الملتقى الأولى: الصناعة عهد جديد بدعم رئاسي

-اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي

-«السيسي» يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة

-خبيرة اقتصادية: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمارات وتمكن القطاع الخاص

-مقال رأي لـ منجي علي بدر، بعنوان: روشتة دعم الصناعة

الصفحة الخامسة

-رجال الصناعة: «الملتقى» بداية انطلاق «الصناعة».. وخطوة مهمة لزيادة لإنتاج

-رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الإصلاح الإداري «مربط الفرص» لنهضة الصناعة.. والوقت الحالي الأنسب لوضع استراتيجية متكاملة للصناعة

-مقال رأي لـ أسامة الشاهد، بعنوان: الصناعة قادرة على صنع الفارق

الصفحة السادسة

-«الوطن» تطلق أكبر ندوة على «تويتر» لمناقشة إجراءات الحماية الاجتماعية.. ومكاسب المؤتمر الاقتصادي

-عضو «المصرية للاقتصاد»: الدولة لم يكن باستطاعتها توفير شبكة الحماية الاجتماعية بدون برنامج الإصلاح

-عضو «التنسيقية»: مصر شهدت حالة فوضى وعدم استقرار بعد 2011 والاقتصاد المصري كان المتضرر الأكبر

-مساعد رئيس حزب العدل: رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا قرار مهم يدعم ملايين المواطنين

-خبير مصرفي: القطاع المصرفي شريان الحياة الاقتصادية وتوصيات المؤتمر مهمة.. والحكومة حريصة على تحويلها إلى واقع

الصفحة السابعة

-بهاء طاهر.. الغروب الأخير

-رحيل الأديب الكبير عن 87 عاما.. ومثقفون: مصر فقدت قيمة إبداعية كبيرة

-عالم الكاتب الراحل مزيج من «الجمال الهادئ».. ومثقفون: أهم أديب بعد نجيب محفوظ.. ورحيله خسارة فادحة

-«الشناوي»: الدراما في أعماله تحتاج إلى «رؤية مُخرج»

-الراحل.. روائي ومترجم وناقد ومخرج مسرحي.. ويكتب بمسئولية

-تشييع جثمان بهاء طاهر من مسجد الشرطة بـ «زايد» ووزيرة الثقافة: كان يمتلك قلما يفيض عذوبة

الصفحة الثامنة والأخيرة

-بدء العد التنازلي لانطلاق «القاهرة الإخبارية»

-«الطاهري»: أحمد فؤاد سليم «الصوت الرسمي» والفنان: قراءة القرآن سبب إتقاني اللغة العربية

-«مصطفى»: إطلاق القناة مهم للرد على الشائعات وإظهار الصورة الحقيقية لمصر

-«المتحدة» تلعب دورا كبيرا في تطوير ونشر الوعي

-لمحبي الشتاء.. الموسم بدأ: رحلات لـ «الأقصر وسيوة والفيوم»

-لوحة عالم البحار.. «كارمن» تحتفي بالتغيرات المناخية