اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الصناعة.. عهد جديد بدعم رئاسي
كتب:
محمد عزالدين
07:48 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
-الصناعة.. عهد جديد بدعم رئاسي
-اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي
-الملتقى يشهد تدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.. رجال الصناعة: الملتقى خارطة طريق للاقتصاد وخطوة مهمة لزيادة الإنتاج.. و«التصدير» على رأس الأولويات ونستهدف مضاعفته
-سهر الدماطي: مطلوب إزالة معوقات الاستثمار.. والرخصة الذهبية دعم قوي لقطاع الصناعة والمشروعات وتساعد في تمكين القطاع الخاص
-رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الإصلاح الإداري «مربط الفرص» لنهضة الصناعة.. والوضع الحالي هو الأنسب للانطلاقة
-«السيسي» يتفقد «مدينة السيارات» ويوجه بتزويدها بكل المرافق وتعزيز نظام الأمان بها
-«راضي»: الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة.. وطالب بالعمل على تلبية احتياجات المترددين عليها
-«التحالف الوطني»: تجهيز 120 «عريسا وعروسة» في 4 محافظات
-«ميلوني» تشارك في «قمة المناخ»: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر
-المبادرة الرئاسية.. خارطة طريق جديدة للنشء وذوي الهمم
-حياة جديدة لأطفال القرى في الريف «قبلي وبحري» عنوانها «ثقافة وتعليم وترفيه»
-تدشين مدارس جديدة بالمحافظات.. وقوافل طبية وأجهزة تعويضية لأطفال «القدرات الخاصة»
-أهالي «المراشدة» في قنا: «كتابك» شعاع نور لإعادة الثقافة ونشر الوعي
-مساحة وطن على TWITTER SPACES
-«الوطن» تطلق أكبر ندوة لمناقشة مكاسب المؤتمر الاقتصادي وإجراءات الحماية
-خبراء: مصر تصمد أمام الأزمات بفضل برنامج الإصلاح.. والحماية الاجتماعية أول مكاسب المؤتمر
-عضو «التنسيقية»: «حزمة الحماية» متكاملة سواء للمعاشات أو العاملين بالقطاع العام
-«حافظ»: الحكومة حريصة على تحويل التوصيات إلى واقع.. و«المصرفي» شريان الحياة الاقتصادية
-بدء العد التنازلي لانطلاق «القناة»
-أحمد فؤاد سليم «الصوت الرسمي».. وكيل «إعلام النواب»: نقلة في الحفاظ على وعي الموطن.. و«المتحدة» تلعب دورا في تطويره
-وداعا بهاء طاهر
-آن للروائي الكبير أن يستقر في «واحة الغروب»: «والله فراق الحبايب مر يوجعني»
الصفحة الثانية
-«تنسيقية الأحزاب»: الاستماع لمطالب المواطنين وحلها على مائدة «الحوار الوطني»
-«المالية»: مصر تشهد واقعا أكثر جذبا لشركاء التنمية
-تعاون «مصري – سعودي» في تموين الطائرات وتجارة زيوت التشحيم
-معاناة تاريخية.. أوروبا تحت رحمة التضخم وأسعار الطاقة
-«الداخلية»: مد مبادرة «كلنا واحد» حنى نهاية نوفمبر
-قفزة في الصادرات الزراعية – إنفوجراف
-متطوعون يحتلفون بأعياد ميلاد مرضى السرطان: جبرنا بخاطرهم
-«محمود» يساند غير القادرين: صيانة الأجهزة مجانا
الصفحة الثالثة
-حياة كريمة.. بناء جيل جديد
-قوافل طبية وأجهزة تعويضية وتصميمات للمباني تراعي مطالب «ذوي الهمم»
-«المبادرة» شريان حياة للأطفال: ثقافة.. تعليم.. تنمية
-أهالي «المراشدة»: «كتابك».. شعاع نور لنشر الوعي في القرى
الصفحة الرابعة
-الملتقى الأولى: الصناعة عهد جديد بدعم رئاسي
-اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي
-«السيسي» يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة
-خبيرة اقتصادية: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمارات وتمكن القطاع الخاص
-مقال رأي لـ منجي علي بدر، بعنوان: روشتة دعم الصناعة
الصفحة الخامسة
-رجال الصناعة: «الملتقى» بداية انطلاق «الصناعة».. وخطوة مهمة لزيادة لإنتاج
-رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الإصلاح الإداري «مربط الفرص» لنهضة الصناعة.. والوقت الحالي الأنسب لوضع استراتيجية متكاملة للصناعة
-مقال رأي لـ أسامة الشاهد، بعنوان: الصناعة قادرة على صنع الفارق
الصفحة السادسة
-«الوطن» تطلق أكبر ندوة على «تويتر» لمناقشة إجراءات الحماية الاجتماعية.. ومكاسب المؤتمر الاقتصادي
-عضو «المصرية للاقتصاد»: الدولة لم يكن باستطاعتها توفير شبكة الحماية الاجتماعية بدون برنامج الإصلاح
-عضو «التنسيقية»: مصر شهدت حالة فوضى وعدم استقرار بعد 2011 والاقتصاد المصري كان المتضرر الأكبر
-مساعد رئيس حزب العدل: رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا قرار مهم يدعم ملايين المواطنين
-خبير مصرفي: القطاع المصرفي شريان الحياة الاقتصادية وتوصيات المؤتمر مهمة.. والحكومة حريصة على تحويلها إلى واقع
الصفحة السابعة
-بهاء طاهر.. الغروب الأخير
-رحيل الأديب الكبير عن 87 عاما.. ومثقفون: مصر فقدت قيمة إبداعية كبيرة
-عالم الكاتب الراحل مزيج من «الجمال الهادئ».. ومثقفون: أهم أديب بعد نجيب محفوظ.. ورحيله خسارة فادحة
-«الشناوي»: الدراما في أعماله تحتاج إلى «رؤية مُخرج»
-الراحل.. روائي ومترجم وناقد ومخرج مسرحي.. ويكتب بمسئولية
-تشييع جثمان بهاء طاهر من مسجد الشرطة بـ «زايد» ووزيرة الثقافة: كان يمتلك قلما يفيض عذوبة
الصفحة الثامنة والأخيرة
-بدء العد التنازلي لانطلاق «القاهرة الإخبارية»
-«الطاهري»: أحمد فؤاد سليم «الصوت الرسمي» والفنان: قراءة القرآن سبب إتقاني اللغة العربية
-«مصطفى»: إطلاق القناة مهم للرد على الشائعات وإظهار الصورة الحقيقية لمصر
-«المتحدة» تلعب دورا كبيرا في تطوير ونشر الوعي
-لمحبي الشتاء.. الموسم بدأ: رحلات لـ «الأقصر وسيوة والفيوم»
-لوحة عالم البحار.. «كارمن» تحتفي بالتغيرات المناخية