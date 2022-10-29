قروض حسنة لمشروعات صغيرة في قرى «بني سويف»

وفَّر التحالف الوطنى للعمل الأهلى الدعم المالى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بواسطة قروض حسنة ساعدت شباباً وسيدات ببنى سويف فى تحسين دخلهم والإنفاق على أسرهم، تضمنت 1600 مشروع خلال 9 شهور، بينها 300 مشروع خلال شهر أكتوبر الحالى.

«حسيب»: الحياة عادت لمشروعي

وقال شحاتة حسيب، مصور، مقيم فى قرية باها بمركز بنى سويف، لـ«الوطن»: «سمعت عن وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل من الدولة، ووقتها كان لدىّ مشروع صغير عبارة عن استوديو تصوير قارب على الانتهاء، وكنت سأغلقه لعدم وجود إمكانيات لتحديثه وشراء ماكينات تصوير».

وتابع: «تقدمت بطلب لتمويل المشروع، وتمت المعاينات اللازمة للمشروع وحصلت على قرض 20 ألف جنيه، وأعادت الدولة الحياة لمشروعى من جديد لأستطيع من خلاله الإنفاق على أسرتى، وشكراً للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى».

«نوران»: أصرف على نفسي وحسنت دخل أسرتي من خلال المشروع

وأضافت نوران سامى سعيد، صاحبة مشروع ملابس بقرية منشأة عاصم ببنى سويف، أنها تابعت من خلال اللقاءات التليفزيونية أحاديث عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين دخل الأسر من خلال قروض حسنة يتم توفيرها عبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وحصلت على قرض لمشروع ملابس: «واستطعت من خلال المشروع أن أنفق على نفسى وأحسّن دخل أسرتى».

وتابعت «نوران»: «الأمر لم يتوقف عند حد الإنفاق أو توفير نفقات، والآن دخلت مرحلة تطوير المشروع وإجراء توسعات له تسمح بمضاعفة المشروع وتنميته»، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لتوجيهه للجمعيات الأهلية المتمثلة فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى بمنح القروض الحسنة من أجل تحسين دخلها.

«علياء»: فتحت مطعما في بيتي

وقالت علياء ربيع سيد، من نفس القرية: «حصلت على قرض حسن من التحالف الوطنى تمكنت من خلاله من تشغيل مطعم فى منزلى، للمساعدة فى الإنفاق على أسرتى وتحسين دخلى».