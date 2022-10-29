خدمات طبية ومعيشية للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

حرص المسئولون فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تقديم الخدمات الطبية والمعيشية لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة الغربية.

«ميرفت»: ساعدونى برأس ماشية

وقالت ميرفت عبدالمقصود، ربة منزل، إن جمعية الأورمان ساعدتها فى تربية أبنائها الـ3 وبناء منزلها من خلال توفير مشروع صغير لها بعد وفاة زوجها.

وأوضحت «ميرفت» لـ«الوطن» أن جمعية الأورمان، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وفرت لها رأس ماشية لتكون مصدر رزق لها يساعدها على تربية أبنائها، وبالفعل كانت هى مصدر الدخل الرئيسى لها من خلال بيع الألبان ومنتجاتها.

«عبدالعزيز»: أعادوا النور لعينى

وأضاف سمير عبدالعزيز، مزارع، أن مؤسسة صُناع الخير ساعدته فى إجراء عملية مياه كانت على عينه اليسرى بالمجان بعد أن تم توقيع الكشف الطبى عليه فى القافلة الطبية التى نظمتها المؤسسة فى قريته قرانشو بمركز بسيون، موضحاً أنه تابع مع المسئولين عن القافلة الطبية ومؤسسة صُناع الخير، وتم تحديد موعد له وإجراء عملية جراحية فى عينه اليسرى، وتابع: «أنا مُزارع بسيط ماقدرش أدفع فى عملية عينى 20 ألف جنيه، وبدون القافلة الطبية ماكنتش هعملها».

من جانبه قال شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، إن الدور الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مضيفاً أن مديرية التضامن بالغربية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً فى المناطق الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع.