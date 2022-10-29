«الحماية المدنية» تنقذ شخصا عقب احتجازه أسفل عقار منهار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الأسكندرية، في إنقاذ أحد الأشخاص، عقب احتجازه أسفل الأنقاض، نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه.

وكان قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الأسكندرية، تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر دائرة القسم.

سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات

وعلى الفور، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وتبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثاني علوي، حتى الطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة، ما أسفر عن احتجاز أحد الأشخاص «قاطن بشقة بالطابق الأرضي».

وقدمت قوات إدارة الحماية المدنية، المساعدة اللازمة له، وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء، حال تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت من استخراجه، وتبين إصابته بكسور وكدمات بالجسم.

ولاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ، استحسان الأهالي بالمنطقة.