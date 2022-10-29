رئيس «خطة النواب» في ندوة التنسيقية: 5 ملايين مواطن يعملون بالمشروعات القومية

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن هناك نحو 5 ملايين مواطن يعملون في المشروعات القومية، لافتا إلى أن المستثمر المصري في الفترة ما بعد 2013، كان صعبا عليه أن يغامر ويعمل في ظل هذه الظروف، والوقت أصبح هو المورد الحقيقي للوطن، وكان لابد من تحسين أداء شريان مائي مهم، وهو قناة السويس.

مشروع قناة السويس

وأوضح «الفقي»، خلال استضافته في جلسة نقاشية مذاعة على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أولويات الإنفاق الحكومي»، أن الانتهاء من مشروع قناة السويس، جاء في التوقيت المناسب وقبل ارتفاع الأسعار عالميا بهذه الدرجة، والتغير الذي حدث في 2011 و2013، نتحمل تكلفته التي وصلت إلى نصف تريلون، في ظل زيادة سكانية مستمرة، بما يعني ضرورة وحتمية توفير فرص العمل من خلال المشروعات القومية لمواجهة البطالة.

وأشار إلى أن توفير فرص عمل وأجور يحفز المواطنين على الإنتاج، في ظل تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم.

إدارة مخاطر الاقتصاد

ولفت إلى أن حسن إدارة مخاطر الاقتصاد، صفة جديدة لاقتصاديات الأسواق الحالية في ظل الكساد العظيم الذي يتعرض له العالم بالكامل، موضحا أن عصر المخاطر بدأ منذ الألفية، وصولا لأحداث 11 سبتمبر، وحسن إدارة تلك المخاطر هو الحل، متمثلا في الدولة كاملة كحكومة وشعب ومجتمع مدني وقطاع عام وخاص.

وأكد رئيس «خطة النواب»، أن مصر تحسن إدارة المخاطر في ظل الزيادة السكانية التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن الصين فرضت تحديد النسل، ولم يعترض أحد بينما مصر طالبت المواطنين بالالتزام بطفلين بشكل ودي.