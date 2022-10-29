رئيس إحدى شركات التكييفات: مبادرة «ابدأ» نجحت في الإشراف على ما يصنع محليا

قال المهندس محمد المنزلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «طيبة منزلاوي جروب»، إن مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المحلية في مصر، أشرفت على ما يجري تصنيعه من منتجات بجودة عالية، وتكلفة منخفضة، «ده اللي ابدأ نجحت تعمله مع بعض المصنعين في الأجهزة المنزلية».

المنزلاوي: كلهم هيشتروا القطع بسعر واحد

أضاف «المنزلاوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة جمعت مثل هؤلاء المستثمرين في شراكة بشركة واحدة، من أجل تصنيع بعض المكونات التي يستخدمها الجميع، وبالتالي انعدمت المنافسه فيما بينهم في مثل هذا المكون، «كلهم هيشتروها بسعر واحد».

المنزلاوي: السنين اللي فاتت نفذنا مشروعات كبيرة

واستطرد: «شركتنا ومع الطفرة اللي حاصلة في مصر في المشروعات القومية، أصبح هناك طلب متزايد، بيزيد كل سنة عن الثانية على نظام معين من التكييف المركزي صديق البيئة، يمكن تركيبة بداية من شقة، حتى الأبراج أو المستشفيات أو المباني الإدارية والجامعات، وفي السنين اللي فاتت، نفذنا مشروعات كبيرة مع هذا النظام، وكان كلها مستوردة، ولقينا فرصة في التصنيع المحلي».

وأوضح أن الشركة تواصلت مع أحد المصنعين الأجانب العاملين في هذا القطاع، وجرى تحرير اتفاقية لنقل التكنولوجيا لتوطين تلك الصناعة في مصر، «اللي شوفناه من حجم السوق، هيوفر مبدأيا نحو 65 مليون دولار، وبما أن الطلب متزايد، نتوقع أنه يوفر في المستقبل أكثر من 100 دولار وأكثر».

وتابع: «عملنا مصنع بالشراكة مع «ابدأ» وفي السنة الثالثة، هيوجه 30% من إنتاجه في التصدير للمنطقة العربية وإفريقيا، وطاقة المصنع الإجمالية تغطي السوق المصري بالكامل، والفائض سيتم تصديره».