السيسي يطالب أصحاب الشركات بتعظيم قيمة المنتج المحلي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الأول للصناعة، واستمع لأحد مسؤولي شركات المسامير، الذي قال إن شركته نجحت لتكون أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج مسامير الصلب مقاس 8 و9 و10، ويقوم بتوريد منتجاته للشركات الكبرى.

وأضاف: «المستوردين ياريس كانوا بيضايقونا جامد جدا، والفترة اللي فاتت شمينا نفسنا والمنتج انتشر جدا في مصر».

وطالب الرئيس السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتدخل، وسأله: «يا كامل، هي مواصفات المسامير والصواميل في المشروعات اللي بنتكلم فيها بتحقق المعايير؟»، ليرد عليه الفريق كامل بقوله: «كلها يا أفندم هناخدها طالما مطابقة للمواصفات».

المنتج المحلي

وتابع الرئيس السيسي: «لما يكون عندي سوق وشركات كتير جدا بتطلع منتجات فإحنا أحيانا مش بنكون شايفينها، وعدم رؤيتنا ليها بتخلينا نجيب المنتج من بره، وأضيع فرصة على المنتج المصري، وكل اللي بطلبه أن يكون المنتج المحلي فيه متعاظم».

وقال مسؤول جناح شركة «ابدأ» لتطوير الصناعة في عرضه أمام الرئيس: «حضرتك شوفت الحاجات دي في المعروضات، ودي القطع اللي أنتجتها الشركة، منها قطع وأجهزة تخص التكييف، وبنعمل الطرومبات بأشكالها المختلفة».