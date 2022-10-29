نائب محافظ المنوفية خلال ندوة بالتنسيقية: الدول تبحث عن حلول لتوفير فرص العمل

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إنه في حالة قدرتنا على توفير فرص العمل من خلال النمو في القطاعين الزراعي والصناعي سيكون ذلك جيدا، ولكن في حالة وجود ظروف تعيق التقدم لن تقف الدولة مكتوفة الأيدي بل تبحث عن حلول لتوفير أي فرص عمل حتى لو كانت عمالة مؤقتة بالمشروعات القومية في مواجهة البطالة.

تشجيع الاستثمار الصناعي

وأوضح «موسى» خلال استضافته في جلسة نقاشية مذاعة على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أولويات الإنفاق الحكومي»، أن الدول تحقق تقدما وفقا لاستقرارها النسبي في ميزان المدفوعات، ولذلك تستهدف مصر تشجيع الاستثمار الصناعي بشكل كبير، من خلال الإنفاق الحكومي الجاذب للقطاع الخاص وتوفير كل ما تحتاج إليه القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية من طاقة وطرق وكباري وإمدادات، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يشعر المواطن بنتيجة الجهود في ظل التضخم الاقتصادي العالمي، والحكومة اتخذت إجراءات تتعلق بالشق الاجتماعي منها رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية مع تحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن.

مشروع حياة كريمة

وأشار محمد موسى إلى أن مشروع حياة كريمة يعد من أهم المشروعات في السنوات الحالية لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف خلق فرص عمل مستدامة.