عمر خيرت يشيد بتنظيم مهرجان الموسيقى العربية: «تحيا مصر»

قدم الموسيقار عمر خيرت، الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، على توفير جميع الطلبات، وتلبية رغبات الجمهور وإحضار جميع النجوم العرب.

عمر خيرت يقدم مقطوعة من مسلسل الداعية

واستكمل خيرت، حفله الموسيقي بتقديم مقطوعة مسلسل الداعية مع العازفة أميرة أحمد، التي استدعاها على المسرح، ثم قدم عددا كبيرا من أشهر موسيقاه.

يذكر أن مسرح معهد الموسيقى العربية يشهد حاليا حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان حسن شرارة.

محمد الحلو يحيي حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية

ويشهد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، حفلا للفنان محمد الحلو بصحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصل غنائي لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء.