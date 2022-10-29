عمر خيرت يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بمقطوعة من فيلم العاصفة

بدأ منذ قليل، الموسيقار عمر خيرت، حفله بمهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة وسط حضور جماهيري كبير.

وصعد خيرت إلى المسرح على نغمات موسيقى فيلم العاصفة، ثم قدم مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية المعروفة؛ منها هي دي الحياة من موسيقى مسلسل مسألة مبدأ وموسيقى مسلسل غوايش.

عمر خيرت حفل كامل العدد

ومن المقرر أن يقدم خيرت عددا آخر من المقطوعات الموسيقية المشهورة؛ منها إعدام ميت وكل الجروح لها دوا من مسلسل مسألة مبدأ.

يذكر أن مسرح معهد الموسيقى العربية يشهد حاليا حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان حسن شرارة.

حفل محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية

ويشهد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، حفلا للفنان محمد الحلو بصحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصل غنائي لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء.