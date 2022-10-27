حفل للفنان عمر خيرت على مسرح النافورة و«الحلو ونيفين رجب» بالإسكندرية

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31 حيث يقام مساء السبت 29 أكتوبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدأ في الثامنة مساءً.

تفاصيل حفل عمر خيرت

ويقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجي على مسرح النافورة، وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم فصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب باقة متنوعة من روائع الزمن الجميل، تدريب وقيادة ميرفت همام وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد.

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة، ويستقبل مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، حفلاً للفنان محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من الفنانين «نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء».

مؤتمر الموسيقى العربية

وفي سياق متصل أصدر المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات المهرجان أمس 5 توصيات في ختام فعالياته التي أقيمت على المسرح الصغير، واستمرت لمدة 5 أيام، من بينها دعوة وزارات الثقافة العربية إلى تبني مبادرة إحياء المسرح الغنائي العربي كأحد أشكال الإبداع الفني، تبني إقامة مهرجان أو ملتقى فني سنوي للمسرح الغنائي العربي، وتنظيم مسابقة فنية لتحفز المبدعين وخاصة من الشباب على تأليف أعمال جديدة للمسرح الغنائي.

وكانت إدارة المهرجان، كرمت 16 رمزًا من الشخصيات التي ساهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية.