اليوم.. عمر خيرت يحيي سهرة مهرجان الموسيقى العربية

تتوالى نجاحات فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بعد مشاركة عدد كبير من المطربين في إحياء السهرات خلال الأيام الماضية، منذ انطلاق النسخة الجديدة.

وينتظر الجمهور مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بسهرة موسيقية خاصة للموسيقار الكبير عمر خيرت على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الأوركسترا ناير ناجي والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

محمد الحلو اليوم على خشبة مسرح سيد درويش

أما علي خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية فسيطل الفنان محمد الحلو تحت قيادة هشام نبوي وسيسبقه فقرة خاصة يقدمها الثنائي الفنانة غادة رجب ومعها الفنان حسام حسني وعلى خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية سيحيي السهرة فرقة سداسي شرارة .

يذكر أنه منذ انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان شارك عدد كبير من الفنانين فى احياء عدد من السهرات ومن بينهم هانى شاكر وراغب علامة ومروة ناجى وديانا حداد ومدحت صالح ومى فاروق وعلى الحجار ومحمد الحلو وعفاف راضي ورامي عياش وكارول سماحة وغيرهم.