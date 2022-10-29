الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة.. خروج 2 من المستشفى ومتابعة للباقين

أسفر حادث البحيرة الذي وقع قبل ساعات قليلة عن مصرع سائق وإصابة 9 أشخاص آخرين إثر وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير، ويعاني عدد من المصابين من إصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو المطامير العام.

الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة

وتنشر «الوطن» تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة، إذ أصيبت عهد جمال باشتباه نزيف في المخ ونقلت إلى غرفة العناية المركزة، ونورا السيد، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، ووردة هندي، مصابة بكسر في الجمجمة ونقلت إلى غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، إسماعيل صبحي، مصاب بكدمات متفرقة وغادر المستشفى، وسمية محمد، مصابة باشتباه كسر في الجمجمة وجاري عمل الإشاعات اللازمة، ومصطفى عبدالعزيز، مصاب بجروح بسيطة في الوجه وغادر المستشفى، وانتصار عبدالظاهر، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، وعفاف حافظ، مصابة بارتحاج وكسر في القفص الصدري، وجاري متابعة المصابين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث البحيرة يسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى أبو المطامير العام جثة سائق ملاكي و9 أشخاص آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق مركز أبو المطامير وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.