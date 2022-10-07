ننشر الحالة الصحية لمصابي حادث أسرة كاملة بالطريق الزراعي في البحيرة

تنشر «الوطن»، الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضرًا بالواقعة.

التقرير الطبي لمصابي حادث الأسرة الواحدة بالبحيرة

وأشار التقرير الطبي المبدئي إلي إصابة «دينا عبد الشافي بسيوني، بنزيف بالمخ ونقلت إلى غرفة العناية المركزة، ودنيا صلاح، مصابة بنزيف حاد في البطن، وناجي عبد الشافي، كسر في العمود الفقري، وعبد الشافي ناجي، مصاب بكسر بالغ في الحوض، ولينا محمود، مصابة باشتباه نزيف في الأذن، وحنين محمود، مصابة بكدمات وسحجات، ومحمود يوسف مصاب باشتباه نزيف بالمخ وتم وضعه تحت الملاحظة، وبسمة عبد الشافي، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم».

نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار وجاري متابعة الحالة الصحية لهم، ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي بالبحيرة بنطاق مركز كفر الدوار مما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة وجميعهم مقيمي أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية.

جاري إسعاف الحالات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.