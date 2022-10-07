أسماء مصابي حادث استاد دمنهور في البحيرة.. بينهم سيدة وطفلاها

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل باستاد دمنهور، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بمنطقة استاد دمنهور مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية.

أسماء مصابي حادث استاد دمنهور

وأسفر حادث استاد دمنهور عن إصابة كل من، بسمة فتح الله عبد الله، 40 سنة، وابنيها هناء أحمد الحبروك، 8 سنوات، ومحمد أحمد الحبروك، 14 سنة، فضلا عن دنيا فاروق سعد، 24 عاما، وهدى حمدي الصبحي، 25 عاما، مقيمون مركز شبراخيت، وجميعهم مصابي إصابة بالغة.

نقل مصابي حادث استاد دمنهور إلى المستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وفي سياق آخر، شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ونقلوا جميعا إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.