«تضامن الإسكندرية» تبحث حالات متضرري عقار العطارين المنهار

تبحث مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، حالات متضرري العقار المنهار جزئيا في العطارين لدعمهم، وطالبتهم بضرورة التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لهم لاستيفاء المستندات لصرف تعويضات الإصابة وخسائر الممتلكات.

جاء ذلك بعدما وردت من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من عقار العطارين وسط الإسكندرية، وإصابة 3 أشخاص ووجود آخرين محتجزين بداخله في 14 شارع المرجاني من شارع ابن الخطاب محطة مصر بنطاق حي وسط.

معاينة العقار لتقديم الدعم للأسر

وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية تم توجه الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة وسط الاجتماعية لموقع البلاغ وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وثلاث طوابق أسقف خشبية وسقوط سقف الدور الثاني على الدور الأول.

وتبين إقامة 3 أسر بالعقار وإصابة 3 من السكان جرى نقلهم إلى مستشفيات الجمهورية ومستشفى جمال حمادى والميري.

عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

واتضح أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 71 لسنة 2012، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من حي وسط.

جدير بالذكر أن الحماية المدنية قد أنقذت أحد المصابين من أسفل الحطام اليوم.